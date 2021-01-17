Госавтоинспекция города Сочи информирует...

/Транспорт/

В рамках реализации Послания Президента Российской Федерации на федеральные органы исполнительной власти возложена обязанность обеспечить при участии ведущих деловых объединений предпринимателей внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих отмену с 1 января 2021 года всех нормативно-правовых актов, устанавливающих требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля (надзора), и введение в действие новых норм.

В целях реализации указанного поручения Президента Российской Федерации, а также в соответствии с Планом мероприятий («Дорожная карта») по реализации механизма «регулярной гильотины», утвержденным Правительством Российской Федерации от 29.05.2019 № 4714п-П36, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2020 №1742 «О признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых актов и отдельных положений актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного транспортного надзора, федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности, а также обязательные требования в области технического осмотра транспортных средств» отменены и признаны утратившими силу отдельные нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора). Взамен отмененных нормативно-правовых актов издан ряд новых, со сроком вступления в силу с 01.01.2021.

Ознакомиться с содержанием вступивших в силу нормативно-правовых актов можно на официальном интернет-портале.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи