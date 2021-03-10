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62 административных материала – таков результат проведенных мероприятий Госавтоинспекцией города Сочи 05 и 06 марта.

В рамках проведения краевого профилактического мероприятия «Ксенон», отделом ГИБДД были организованы широкомасштабные проверки транспортных средств по наличию внесения изменений в конструкцию автомобилей. Основное внимание уделялось изменениям источников света в фарах.

Заместитель начальника ОГИБДД УВД по г.Сочи подполковник полиции Эдуард Геннадьевич Санников: «Для каждого транспортного средства заводом изготовителем предусмотрен свой режим работы внешних световых приборов. Информация прописана в одобрении типа транспортного средства, а также указана непосредственно на фаре. Источники света имеют международную маркировку в виде латинских букв, которые указывают какой тип фар и ламп должен использоваться на транспортном средстве. Установка других источников света является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность».

За два дня проверок за внесение изменений в световые приборы был составлено 21 материал, всего с начала операции к ответственности привлечено 50 водителей. За данные правонарушения регистрация транспортных средств в которые внесены изменения будет аннулирована, а свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные регистрационные знаки выставлены в розыск и числиться подлежащими изъятию.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи