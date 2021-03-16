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СКЖД проработает возможность запуска «Ласточки» из Назрани в Минеральные Воды

11 марта в Магасе состоялась рабочая встреча начальника Северо-Кавказской железной дороги Сергея Задорина и главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с модернизацией объектов железнодорожной инфраструктуры, организацией пассажирских и грузовых  перевозок.

В частности, было принято решение рассмотреть возможность запуска поездов «Ласточка» по маршруту Назрань – Минеральные Воды. Планируется, что проработка этого вопроса начнется уже в ближайшее время.

Кроме того, стороны обсудили возможность возобновления железнодорожного сообщения на участке Назрань – Слепцовская. В настоящее время имеется предварительная договоренность Правительства Республики Ингушетия с АО «Институт экономики и развития транспорта» на выполнение технико-экономической оценки реализации данного проекта.

По итогам встречи начальник Северо-Кавказской магистрали отметил, что железнодорожники заинтересованы в дальнейшем конструктивном взаимодействии с руководством Ингушетии в вопросах обеспечения транспортной доступности и расширения спектра услуг, предоставляемых жителям республики.

Источник: пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Транспорт

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