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В Крым запустят железнодорожные круизы

Министерство курортов Республики Крым и компания «Гранд Сервис Экспресс» подписали соглашение, согласно которому на Крымский полуостров из городов материковой части России и обратно запустят ж/д круизы.

«В 2021 году планируется совместная работа по формированию и запуску железнодорожных круизов по направлению на полуостров Крым и обратно», - заявили в министерстве.

В Крым запустят железнодорожные круизы

Министерство курортов Республики Крым и компания «Гранд Сервис Экспресс» подписали соглашение, согласно которому на Крымский полуостров из городов материковой части России и обратно запустят ж/д круизы.

«В 2021 году планируется совместная работа по формированию и запуску железнодорожных круизов по направлению на полуостров Крым и обратно», - заявили в министерстве.

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Категория: Новости / Транспорт

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