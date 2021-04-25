В Крым запустят железнодорожные круизы
Министерство курортов Республики Крым и компания «Гранд Сервис Экспресс» подписали соглашение, согласно которому на Крымский полуостров из городов материковой части России и обратно запустят ж/д круизы.
«В 2021 году планируется совместная работа по формированию и запуску железнодорожных круизов по направлению на полуостров Крым и обратно», - заявили в министерстве.
В Крым запустят железнодорожные круизы
Министерство курортов Республики Крым и компания «Гранд Сервис Экспресс» подписали соглашение, согласно которому на Крымский полуостров из городов материковой части России и обратно запустят ж/д круизы.
«В 2021 году планируется совместная работа по формированию и запуску железнодорожных круизов по направлению на полуостров Крым и обратно», - заявили в министерстве.