В Туапсинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов

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По предварительным данным, сегодня в Туапсинском районе, на 23 км трассы Джубга-Сочи «Е-97» при организованной перевозке детей из детского оздоровительного лагеря, расположенного в п. Ольгинка в Краснодар, произошло ДТП с участием автобусов "Вольво" и "Ман", которые двигались в колонне.

Предположительно, у одного из них отказали тормоза, в результате чего произошло столкновение с последующим возгоранием одного автобуса.

Водитель и 15 детей доставлены в больницу для осмотра. Остальные пассажиры продолжили движение в колонне на других автобусах, которые были оперативно предоставлены детским центром. На момент ДТП в автобусах находилось 62 ребенка, 2 водителя и 2 сопровождающих.

В районе ДТП сотрудниками Госавтоинспекции было введено реверсивное движение.

В настоящее время месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства. По уточненным данным:

В Туапсинском районе автобус "Вольво", перевозил 40 детей в возрасте от 7 до 16 лет и 2-х взрослых сопровождающих. Предварительно не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автобусом МАН. В результате ДТП госпитализированы 14-летний мальчик (житель города Краснодара) и 49-летний водитель автобуса "Вольво".

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю