График движения пригородных поездов изменится в Краснодарском крае с 15 по 18 января

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Внесены изменения в график движения нескольких пригородных поездов в Краснодарском крае на период с 15 по 18 января текущего года.

С 15 по 18 января отменяются пригородные поезда №6963 сообщением Армавир -Ростовский - Белореченская отправлением со станции Армавир - Ростовский в 10.39, №6914 сообщением Белореченская – Армавир-Туапсе отправлением со станции Белореченская в 12.55, №6929 сообщением Белореченская - Туапсе отправлением со станции Белореченская в 03.47.

С 14 по 17 января отменяется пригородный поезд №6932 сообщением Туапсе – Белореченская отправлением со станции Туапсе в 17.42.

С 15 по 18 января назначаются пригородные поезда №№ 6930 и 6934 сообщением Кабардинская – Белореченская отправлением со станции Кабардинская в 9.38 и 22.15, №№6049 и 6939 сообщением Хадыженская – Туапсе отправлением со станции Хадыженская в 10.15 и 21.43.

Также скорректирован график движения нескольких пригородных поездов, курсирующих на направлениях Армавир-Туапс. – Белореченская и Туапсе - Белореченская.

Северо-Кавказская железная дорога просит пассажиров принять во внимание данную информацию при планировании поездок.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайтах ОАО «РЖД» (раздел «Пассажирам»), а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из любой точки России бесплатный).