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Движение поездов на Черноморском побережье, нарушенное в результате схода селевых масс, восстановлено по одному пути

Железнодорожники восстановили по одному пути движение поездов, прерванное 4 февраля в 22:47 в связи с обильными осадками и сходом селевого потока на перегоне Дагомыс – Лоо. Сегодня в 4:56 первый поезд №305 сообщением Москва – Сухум проследовал по данному участку.
До восстановления движения по второму пути поезда будут курсировать в реверсивном режиме. Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются. В них задействованы более 150 специалистов, два восстановительных поезда и другая спецтехника.
В РЖД действует оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова.
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Категория: Новости / Транспорт

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