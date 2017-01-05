Дальнобойщики в Петербурге заблокировали выезды на платную дорогу

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Несколько водителей-дальнобойщиков заблокировали проезды на пропускном пункте Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Депутат Милонов назвал эти действия несанкционированными, а самих водителей — «бомжами и неудачниками».

Как рассказал один из организаторов акции Андрей Бажутин, водители протестуют против платного проезда. Он также отметил, что водители имеют законное право остановиться на пунктах оплаты проезда. Изданию «Росбалт» он рассказал, что произошло несколько «можно сказать, случайных» столкновений грузовиков со шлагбаумами на пунктах оплаты проезда. По данным «Фонтанки», речь идет о въезде на ЗСД в районе Благодатной улицы.

Корреспондент «Эха Москвы» Арсений Веснин утверждает, что дальнобойщики протаранили половину шлагбаумов, и через пропускные пункты стали пускать бесплатно. Как следует из его твиттера, на место событий приехали сотрудники ДПС.

Западный скоростной диаметр — платная внутригородская магистраль в Санкт-Петербурге длиной около 50 километров. Полностью магистраль открыли только в декабре 2016 года, ее строительство продолжалось более 10 лет.

Одного из участников акции протеста задержала полиция.

Источник: meduza.io