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/Транспорт/

На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»

С таким предложением в Госдуму РФ обратились депутаты ЗСК.

Сообщается, что теперь за проезд большегрузного транспорта по местным магистралям водителям придется платить. Известно, что в Министерстве транспорта РФ уже разработали поправки в законодательство, которые позволят ужесточить наказание для водителей большегрузных автомобилей. Эти меры коснутся и тех, кто пытается игнорировать «Платон». Так, например, существующая сейчас скидка в 50%, для таких водителей будет отменена, сообщает издание «За рулем Кубань».

В настоящий момент в России действует льготный режим оплаты, который будет активен до лета текущего года.

Источник: livekuban.ru

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Категория: Новости / Транспорт

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