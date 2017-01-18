В Белореченском районе до конца года реконструируют мост через реку Белую

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О дорожных работах в муниципалитете шла речь в ходе встречи Вениамина Кондратьева с общественностью района.

Как отметил губернатор, в край поступает много жалоб на состояние дорог муниципалитета. В частности, жители обращают внимание на необходимость скорейшей реконструкции моста через реку Белая, который был признан аварийным. Ремонтные работы здесь не проводились с момента строительства в 1966 году.

Вице-губернатор Андрей Алексеенко пояснил, что в 2015 году по объекту была разработана проектная документация, получено положительное заключение экспертизы. В прошлом году заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ стоимостью более 550 млн рублей. Реконструкцию моста планируется выполнить до конца 2017 года.

– Всего в этом году из бюджета края мы выделяем больше 700 миллионов рублей на реконструкцию и строительство дорог Белореченского района. Надеюсь, вопрос с мостом будет решен, этого очень ждут жители, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Напомним, что в целом на содержание и строительство региональных дорог в 2017 году предусмотрено более 19 млрд рублей.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края