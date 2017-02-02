Ветераны транспортной полиции Новороссийска почтят память погибших в годы ВОВ сослуживцев

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Чтобы почтить память погибших солдат в боях за освобождение города-героя Новороссийск от немецко-фашистских захватчиков, ветераны транспортной полиции Новороссийска совместно с Общественным советом при Новороссийском ЛО МВД России на транспорте примут участие в ежегодной военно-патриотической акции «Бескозырка-2017», посвященной 74-й годовщине высадки десанта на Малую землю.

Традиционно, ветераны транспортной полиции Новороссийска вместе с членами Общественного совета придут на Площадь героев - в самое сердце Новороссийска со своим «милицейским полком». Фотографии сослуживцев, ковавших победу в годы Великой Отечественной, а в мирное время продолживших службу на благо Родины в рядах транспортной милиции, они пронесут по центральным улицам города.

Как отметил председатель Общественного совета при Новороссийском ЛО МВД России на транспорте Александр Манякин, эта идея родилась в прошлом году. Общественники пришли к общему мнению, что таким образом, они отдают дань памяти тем сослуживцам, которых уже нет, но которые на протяжении нескольких десятков лет являются примером образцового исполнения служебного и гражданского долга.

Фотографии участников Великой Отечественной войны – ветеранов органах внутренних дел на транспорте Новороссийска не только пронесут по улицам города, но и расскажут об их жизни и подвигах учащимся подшефных школ в рамках «Уроков мужества», посвященных Дню защитника Отечества.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте