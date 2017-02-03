Росавиация приостановила сертификат «Грозный Авиа»

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Федеральное агентство воздушного транспорта приостановило сертификат эксплуатанта чеченской авиакомпании «Грозный Авиа».

По информации, размещенной на сайте ведомства, решение вступило в силу 12 декабря 2016 года «на основании письменного заявления эксплуатанта».

Согласно законодательству, восстановить действие сертификата можно в течение 270 дней с момента его приостановки.

В апреле прошлого года Росавиация запретила «Грозный Авиа» выполнять международные перелеты. Решение было принято по инициативе самой компании, после того, как она обратилась в ведомство с соответствующим заявлением.

Кроме того, в июне 2016 года Росавиация ограничивала срок действия сертификата авиакомпании до 6 сентября 2016 года из-за «плановой проверки базовых объектов компании». Позднее оба ограничения были сняты.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», 99,98% акций «Грозный Авиа» владеет Чеченская Республика, 0,02% — у ООО «Лайнер-1», принадлежащего гражданину РФ Рамзану Мусайханову. Перевозками пассажиров, грузов и почты авиакомпания занимается с 2007 года.

Источник: yuga.ru