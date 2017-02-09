Керченская переправа возобновила работу по фактической погоде

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На Керченской переправе 9 февраля возобновили работу паромов по фактической погоде.

Сейчас паромы работают. Очередей из легковых автомобилей нет. Со стороны Крыма стоит около 50 грузовых машин, со стороны порта Кавказ — 110 грузовиков, сообщили в пресс-службе «Морской дирекции».

Оперативную информацию о работе паромов можно узнать по телефону: 8 (989) 299-42-60.

На Кубани 8 февраля в очередь на Керченской переправе встали 13 автобусов. По данным на 9 февраля, на переправе скопилось более 300 транспортных средств.

Источник: kuban24.tv