Реконструкция Южного подъезда к Ростову позволит увеличить его пропускную способность до 120 тысяч автомобилей в сутки

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18 мая 2017 года, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов прибыл с рабочим визитом в Ростовскую область. В рамках поездки он ознакомился с ходом работ по реконструкции автомобильной дороги федерального значения А-135 «Подъездная дорога от М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону» и посетил азовский Центр инновационных компетенций – первую в России дорожную лабораторию, оборудованную по новым стандартам Технического регламента Таможенного союза.

Реконструируемый участок автодороги А-135 является главным въездом в донскую столицу с южной стороны и обеспечивает беспрепятственный проезд к новому стадиону, строящемуся к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Первый этап работ проводится с декабря прошлого года на участке трассы с 2+400 по 3+850 км и включает в себя значительный комплекс работ по расширению проезжей части с 4-х до 8-ми полос, строительству нового пойменного моста длиной 305,52 м, двух эстакад и разворота, который пройдет над существующей проезжей частью. После завершения работ город получит 8-10 полос движения вместо существующих 4-х с разведением автомобильных потоков на въезде и выезде из регионального центра.

Начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Азов» Владимир Рожков доложил, что строительство объектов ведется с опережением графика: «Уже смонтировано 12 пролетов будущей выездной эстакады, начался монтаж второй эстакады – на въезд в Ростов-на-Дону. Длина этих сооружений составит 356 м и 513 м соответственно, на каждой будет по 2 полосы движения с пешеходными дорожками. Начат монтаж нового 6-полосного пойменного моста вместо старого 4-полосного, смонтировано 5 пролетов. Продолжается работа по расширению основного хода дороги – подрядчик приступил к устройству дорожной одежды. Ведется работа по устройству армогрунтовой насыпи будущей разворотной эстакады».

Необходимость реконструкции въезда в Ростов-на-Дону вызвана недостаточной пропускной способностью участка. Существующий подъезд – дорога II-й технической категории с 4-полосной проезжей частью без разделительной полосы. После реконструкции автомобильная дорога и транспортные развязки будут иметь параметры 1-й технической категории, пропускная способность составит 120 тысяч автомобилей в сутки. Все работы в рамках первого этапа реконструкции должны завершиться в мае 2018 г.

Центр инновационных компетенций в г.Азове, который делегация также посетила, открыт в ноябре прошлого года. Новейшее оборудование, которым оснащено учреждение, позволит контролировать качество материалов всех дорожных объектов на новом уровне, а также экспериментировать с методиками, которые в будущем увеличат срок службы автодорог. Также в Центре ведется широкая исследовательская деятельность, которая, в том числе, позволит создать базу для разработки отраслевых нормативных документов. Благодаря современному техническому оснащению здесь можно быстро и эффективно проводить различного рода испытания и лабораторные занятия, а также осуществлять дистанционное обучение.

Источник: Росавтодор