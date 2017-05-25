Экономист: Украина хочет показать, что она – "не одной ногой" в Европе

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Франция поможет Украине поменять железнодорожную колею на европейскую, сообщают украинские СМИ. Экономист Павел Нефидов в эфире радио Sputnik отметил, что для Киева это непосильная задача. А помощь, по его мнению, будет более скромной.

Франция поможет Украине поменять размер железнодорожных путей на европейский, сообщило украинское издание "Вести" со ссылкой на Министерство инфраструктуры страны.

"Французская сторона рассмотрит возможность экспертно-консультационной помощи и будет способствовать привлечению средств Европейского союза для получения технической помощи в реализации проекта по системе изменения ширины колеи", — цитирует ресурс сообщение ведомства.

Украинские СМИ расценили это заявление как желание Киева полностью перевести украинские железные дороги на европейскую колею. Но этого не могут себе позволить даже более богатые страны, отметил в эфире радио Sputnik генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов.

"Украине нужно показать, что она — не одной ногой в Европе, а уже встала на вторую ногу. Поэтому любой повод, который, как кажется нашим соседям, подтверждает их стремительное приближение к европейским стандартам, тут же появляется в информационном поле. Но для сравнения хочу сказать, что гораздо более богатая страна — Финляндия — даже не задумывается о переходе на другую колею, а спокойно работает с Россией в той же самой колее, получая большие выгоды для своих портов. Поскольку товары идут из России без смены колесных пар", — сказал Павел Нефидов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, помощь Франции в развитии украинской железнодорожной инфраструктуры будет более скромной.

"Скорее всего, может быть что-то по подвижному составу и обустройству пунктов стыковки железнодорожных узлов Украины и стран Европы, у которых другая колея", — считает экономист.

Украинские СМИ предположили, что речь может идти о создании железнодорожного коридора из Европы через Украину в Азию с европейской колеей и европейскими вагонами. Конечно, в обход России, как мечтают в Киеве.

По словам Павла Нефидова, перспективы такого проекта туманны.

"Здесь перспективы еще более туманны. Дело в том, что этот коридор должен предполагать паромную переправу, если они хотят обойти Россию. Куда будет упираться этот коридор? В Турцию. Но на ее восточных границах не все так просто и спокойно. Возникает вопрос безопасности", — отметил Павел Нефидов.

По его мнению, Европа не готова и к тому, чтобы присоединить Украину к проекту скоростной железной дороги.

"Создание больших инфраструктурных проектов должно опираться на потребность в них. Если, допустим, между Москвой и Петербургом — гигантский объем пассажирооборота, то скоростной поезд хорошо "лег" на этот спрос, и он себя окупает. Есть такой же пассажирооборот между Киевом и, например, Берлином? Я сомневаюсь", — заключил экономист.