Политик о визах с РФ: Киев готовит украинцев к "мытью ложек" в Европе

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Депутат фракции "Народный фронт" в Раде заявил, что визовый режим с РФ нужен для "защиты Европы". Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что пока окончательное решение не принято. Но он не сомневается, что оно будет положительным.

Глава украинской парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак утверждает, что введение визового режима между Украиной и РФ необходимо для того, чтобы "защитить Европу".

"Вчера было опубликовано в вестнике ЕС решение о введении безвизового режима для Украины. Уверен, что для того, чтобы также защитить и Европу, нам нужно ввести визы для России. Потому что это теперь вопрос национальной безопасности и Украины, и всего Европейского союза", – сказал Бурбак в ходе общения с журналистами в Верховной раде, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Он считает, что постановление об обращении Рады к правительству с предложением ввести визовый режим с РФ может быть рассмотрено до конца работы этой сессии парламента, которая заканчивается в июле. Однако, по словам Бурбака, этот вопрос пока не имеет однозначной поддержки среди депутатов коалиции.

"Постановление касательно введения визового режима с РФ нужно вносить на рассмотрение, когда будут голоса. Вчера мы услышали из СМИ, что еще ведется дискуссия у наших коллег по коалиции – фракции БПП. Уверен, когда мы выйдем на результативное решение двух фракций коалиции, тогда нужно выносить этот вопрос в сессионный зал", – сказал депутат.

Накануне издание "Украинская правда" со ссылкой на руководителя "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко сообщило, что большинство членов фракции выступают против введения визового режима с Российской Федерацией.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что прежде чем выносить в сессионный зал вопрос о введении визового режима с Россией, нужно завершить политические консультации и убедиться, что это решение найдет поддержку в украинском парламенте.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что Верховная рада одобрит введение виз с Россией.

"Решения принимает не парламент Украины, он их только "штампует" своим так называемым голосованием. А задача номер один – сделать из украинцев генетических врагов России, убивать людей от имени России, уничтожать экономику от имени России, делать нищими людей от имени России. Что касается виз с Россией, если начнется шум, гам, то решение будет сдвинуто на недельку, но оно будет принято однозначно", – сказал Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Киев с подачи Запада хочет спровоцировать Россию на необдуманные поступки.

"Украинская власть, ведомая "обкомом" из Вашингтона, четко выполняет одну задачу – спровоцировать Россию на неадекватные действия: это и вопрос ведения военных действий на территории АТО, где Россию обвиняют во всем, это и попытка втянуть Россию в сложную ситуацию в Приднестровье, это и действия России по Сирии… Идет широкомасштабная агрессия в отношении России", – считает Вадим Колесниченко.

В целом же, как отметил политик, визовый режим с Украиной существенно не скажется на россиянах. В отличие от украинцев.

"Потому что желающих из России работать гастарбайтерами на Украине нет, туризм на Украине сейчас – сомнительный вопрос. Украинская власть таким образом, мне кажется, пытается переориентировать украинских гастарбайтеров на Европу, чтобы там были ложкомойки, горшкомойки, подносчики судна у больных европейцев", – заключил политик.