На время Кубка конфедераций запретят провозить оружие через Керченскую переправу

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С 1 июня по 12 июля будет действовать запрет на провоз оружия через Керченскую паромную переправу.

Мера ограничения введена указом президента «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и кубка конфедераций FIFA 2017 года», подписанным президентом Владимиром Путиным 10 мая. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На всё время подготовки и проведения чемпионата будет запрещён провоз и пронос гражданского, служебного оружия, а также патронов через контрольно-пропускные пункты Керченской паромной переправы, сообщается на сайте «Морской дирекции».