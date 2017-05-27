На Кубани автоинспекторы проверяют мотоциклистов

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В целях усиления работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, профилактики и пресечению нарушений ПДД РФ водителями мототехники (скутеров, мопедов), а также выявлению и пресечению фактов ее незаконной эксплуатации на территории Краснодарского края проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

С начала текущего года на территории Краснодарского края с участием водителей мототехники зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия, в которых 101 участник дорожного движения получил ранения, погибло 14 человек. Основная доля таких автоаварий характеризуются тяжкими последствиями и происходят по вине водителей, систематически нарушающих Правила дорожного движения Российской Федерации.

В населенных пунктах края проходят рейды с участием нарядов ДПС в местах пребывания граждан, использующих мототранспорт (дискотеки, ночные клубы, бары и т.д.).

Госавтоинспекция Краснодарского края напоминает о требованиях безопасности для водителей мототранспортных средств:

Управлять скутерами и мопедами имеют право лица, достигшие 16-летнего возраста, имеющие при себе водительское удостоверение категории «М» или иной другой категории. Водитель мопеда или скутера, должен соблюдать Правила дорожного движения и находиться в застегнутом мотошлеме. Перевозить пассажиров на мопеде запрещается. У водителя мопеда должны быть документы, подтверждающие подтверждающих законность его приобретения;

Управлять мотоциклами имеют право лица, достигшие 16-летнего возраста и имеющие водительское удостоверение категории «А».

Мотоцикл обязательно должен иметь государственные регистрационные знаки, а водитель - полис ОСАГО, свидетельство о регистрации. Управлять мотоциклом и перевозить пассажиров необходимо в застегнутом мотошлеме и желательно в специальной экипировке.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю