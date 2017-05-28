Круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в тестовый рейс

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28 мая 2017 года стартовал 6-дневный тестовый рейс лайнера «Князь Владимир». Судно отправилось по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь с обратным возвращением в порт приписки Сочи.

Сотрудникам ФГУП «Росморпорт», участвующим в тестовом рейсе, предстоит определить техническую готовность и комфортабельность судна, выявить качество взаимодействия гостиничного и ресторанного персонала. В ходе рабочих совещаний специалисты смогут высказать экспертное мнение в отношении услуг, предоставляемых дирекцией круиза. Особое внимание будет уделено готовности береговой инфраструктуры для приема и обслуживания судна в каждом порту по маршруту перехода.

Комплекс работ, проведенных во время тестового рейса, позволит обеспечить безопасность и комфорт пассажиров регулярного круизного сообщения, которое начнется 11 июня 2017 года.

Источник: ФГУП «Росморпорт»