Курс валют
56.76
63.67
/Транспорт/

Круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в тестовый рейс

28 мая 2017 года стартовал 6-дневный тестовый рейс лайнера «Князь Владимир». Судно отправилось по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь с обратным возвращением в порт приписки Сочи.

Сотрудникам ФГУП «Росморпорт», участвующим в тестовом рейсе, предстоит определить техническую готовность и комфортабельность судна, выявить качество взаимодействия гостиничного и ресторанного персонала. В ходе рабочих совещаний специалисты смогут высказать экспертное мнение в отношении услуг, предоставляемых дирекцией круиза. Особое внимание будет уделено готовности береговой инфраструктуры для приема и обслуживания судна в каждом порту по маршруту перехода.

Комплекс работ, проведенных во время тестового рейса, позволит обеспечить безопасность и комфорт пассажиров регулярного круизного сообщения, которое начнется 11 июня 2017 года. 

Источник: ФГУП «Росморпорт»

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Просмотров: 92 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Игорь Кондратьев кандидат в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края

Последние новости

В Крыму пообещали цены на летний отдых ниже турецких

В Сочи прошли международные соревнования по плаванию на открытой воде

Круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в тестовый рейс

На праймериз в Анапе режут шины и обливают зелёнкой

Отключения электроэнергии в Новороссийске на 29 мая

Хостел Новороссийск