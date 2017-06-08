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Запрещенные к ввозу сыр и колбасу уничтожили в Сочи

В ходе рейдовых мероприятий проведенных, согласно Указу Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» сотрудниками Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея совместно с Сочинской таможней в обороте обнаружена продукция животного происхождения запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию.

В реализации находился сыр «DORBLU», страна происхождения Германия, общим весом 3,425 кг и колбасные изделия страна происхождения Украина, общим весом 9,645 кг.

Вышеуказанная продукция изъята из оборота, денатурирована и уничтожена путем сжигания.

 

Источник: Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

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Категория: Новости / Транспорт

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