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Представители Индийских железных дорог высоко оценили уровень подготовки объектов железнодорожной инфраструктуры в Сочи

Представители Индийских железных дорог посетили 7 июня объекты железнодорожной «олимпийской» инфраструктуры в Сочи. Визит состоялся в рамках участия индийской стороны в XII Международном железнодорожном бизнес-форуме «Стратегическое партнерство 1520».

Делегацию возглавлял государственный министр железных дорог Индии господин Раджен Гохейн.

В ходе поездки гости осмотрели совмещенную автомобильную и железную дороги «Адлер – Альпика-Сервис», ознакомились с работой вокзального комплекса Адлер и проехали на электропоезде «Ласточка» сообщением Имеретинский курорт – Роза Хутор.

По итогам ознакомительной поездки представители индийской делегации высоко оценили уровень подготовки объектов железнодорожной инфраструктуры к предстоящим Кубку конфедераций 2017 и Чемпионату мира по футболу 2018.

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Категория: Новости / Транспорт

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