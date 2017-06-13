В Новороссийске (Абрау-Дюрсо) прошел 4-ый байк-фестиваль «Абрау Фест» при участии мотоклуба «Ночные волки»

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В Абрау-Дюрсо, 10 июня 2017 года, прошел 4-й ежегодный байк-фестиваль «Абрау Фест». В мотопробеге по Новороссийску и его пригородам, совместно с самыми легендарными байкерами Новороссийского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки MG», принял участие Павел Титов, Председатель совета директоров ПАО «Абрау-Дюрсо». Первой остановкой мотоколонны стала площадь Александра II, где все гости курорта Абрау-Дюрсо смогли сфотографироваться с байкерами и их «железными конями».

Основная программа «Абрау Феста 2017» сосредоточилась в районе морского пляжа Abrau Beach в бухте Малый Лиман. Здесь зрители смогли увидеть показательные выступления мотогонщиков и приняли участие в традиционных байкерских конкурсах и соревнованиях: совершили заплыв на камерах вокруг пирса, показали свои способности в русском жиме и других конкурсах. Вечером всех гостей праздника ждал концерт с участием ведущих рок-групп Краснодарского края: Cover band «Борода», Hard'n'Heavy группы Cobra и сover band BuzzBerry. Кульминацией зажигательного вечера стал яркий фейерверк, после которого любители «потяжелее» смогли «оторваться» на рокотеке под свои любимые хиты.

Байкерский фестиваль «Абрау Фест» проводится на берегах горного озера Абрау ежегодно и уже стал доброй традицией. В этом году в байк-фестивале приняли участие 450 человек.

Источник: PR-менеджер ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''