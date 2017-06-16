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Сотрудники новороссийского отдела ГИБДД организовали спортивно-познавательную встречу с детьми

Главная цель встречи – приобщить детей к основам безопасного поведения на дорогах, снизить уровень травматизма во время летних каникул, не допустить их участия в дорожно-транспортных происшествиях.

Для начала всем ребятам была продемонстрирована презентация, где рассказывалось о правилах управления велосипедом. Школьники активно принимали участие в обсуждении и задавали интересующие вопросы. Затем дети с интересом участвовали в викторине, разгадывая загадки на дорожную тематику.

После беседы полицейских ожидала виртуозная практическая часть, организованная детьми. На школьной транспортной площадке ребятам необходимо было вспомнить дорожные знаки, правила для велосипедистов и продемонстрировать их стражам порядка.

Мероприятие прошло интересно и увлекательно, а самое главное с пользой. Ведь приобретенные навыки и знания обязательно пригодятся детям в их жизни.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск

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Категория: Новости / Транспорт

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