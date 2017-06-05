Курс валют
56.69
63.61
/Общество/

В Новороссийске сотрудники ГИБДД организовали познавательную экскурсию для воспитанников "Юнги"

Воспитанников центра содержания несовершеннолетних «Юнга» и сотрудников отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийску связывает давняя дружба. В этот раз, ребята, проживающие в этом учреждении, пригласили сотрудников ГИБДД для того, чтобы показать - как они знают правила дорожного движения. Оставшись без внимания родителей - они как никто другой, нуждаются в помощи и внимании взрослых.

Зажигательный танец «Светофор», в исполнении самых юных воспитанников не оставил равнодушным никого - с таким старанием и ответственностью юные артисты выполняли незамысловатые «па».

Конкурсы по правилам дорожного движения, викторина, старуха Шапокляк, которая постоянно путала детей, не разрешая им правильно отвечать на вопросы - все это вызвало бурю эмоций и у участников, и у зрителей.

Ну а самое ценное - общение сотрудников полиции и юных воспитанников, которые с вниманием разглядывали полицейских и задавали самые главные для них вопросы: «Почему? Зачем?» И , конечно, получали ответы, которые непременно пригодятся им в их взрослой жизни.

В подарок детвора получила сладкие призы и тематические подарки от сотрудников полиции.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 52 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Для переселения на Кубань ждут иностранных специалистов в сфере образования, здравоохранения и ветеринарии

Вениамин Кондратьев: «В Краснодарском крае необходимо развивать доступную ипотеку»

В Сочи судебные приставы арестовали «Infinity»

Владимир Синяговский встретился с председателями советов молодых депутатов Туапсинского округа

Гранатометчики Балтийского флота отработают уничтожение бронетехники условного противника

Хостел Новороссийск