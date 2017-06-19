Жители Краснодарского края стали чаще ездить в Новороссийск

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Эксперты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали все оформленные билеты на самолет и поезд с отправлением из Краснодара и определили самые востребованные маршруты на это лето.

Чаще всего авиабилеты по внутренним направлениям оформляются на Туту.ру из Краснодара в Москву, Петербург, Сургут, Новосибирск, Екатеринбург. Замыкают топ-10 маршрутов по России курортные направления — Сочи и Симферополь. Средняя цена авиабилета в обе стороны в Сочи снизилась на 57% и этим летом составляет 5852 рубля (вместо 13575 рублей летом 2016 года), доля оформленных билетов выросла в два раза. Доля авиабилетов в Крым с вылетом из Краснодара немного снизилась, а средняя цена опустилась до 7962 рублей за билет туда-обратно, что на 30% ниже, чем в прошлом году.

В целом средняя цена внутреннего перелета осталась на уровне прошлого года и составляет 11665 рублей за билет в обе стороны, рост цен составил не более 3% за год.

Самые популярные города Европы на лето: Прага, Мюнхен, Берлин, Франкфурт-на-Майне и Рига. Средняя цена в оба конца в Европу в этом году составляет 22791 рубль, что на 25% ниже, чем летом 2016 года.

В сегменте ближнего зарубежья жители Краснодарского края чаще всего выбирают Кишинев, Минск, Ереван, Бишкек и Ташкент. Интерес к странам ближнего зарубежья этим летом вырос: доля оформленных билетов на Туту.ру увеличилась более чем в два раза, а средние цены на перелет снизились на 33%. В целом доля билетов в этом сегменте выросла в 2,5 раза по сравнению с летом 2016 года.

Фаворитами этого лета среди городов дальнего зарубежья стали Стамбул, Тель-Авив и Сеул. Средняя цена перелета в оба конца составляет 22466 рублей, что на 22% ниже, чем прошлым летом.

Топ-10 самых популярных ж/д направлений мало изменился с прошлого лета. Возглавляют список Сочи, Адлер, Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Аналитики Туту.ру отмечают неожиданно резко выросший интерес к Новороссийску, благодаря чему маршрут «Краснодар-Новороссийск» поднялся в рейтинге с 29-го на 10-ое место. Также из третьей десятки в топ-20 переместилась Хоста.

Из зарубежных ж/д направлений с отправлением из Краснодара в топ-20 попали Гагра и Сухум. Средняя цена на билеты на поезд в Гагру осталась на уровне прошлого лета — в пределах 1300 рублей в один конец, а в Сухум снизилась на 20% и составляет 1350 рублей.

Средняя цена на поезд из Краснодара этим летом — 2300 рублей в одну сторону, что соответствует показателям прошлого года.