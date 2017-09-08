Челябинский филиал «Оборонлес» Минобороны России получил новый армейский мотовездеход АМ-1

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Новую технику, поступившую в Челябинский филиал «Оборонлес», планируется укомплектовать лесопожарным оборудованием и инвентарем. В частности, на мотовездеход установят емкость для воды с малой мотопомпой и пожарным рукавом диаметром 25 мм, бензопилу, шанцевый инструмент (лопату и пожарный топор-мотыгу). Это позволит экипажу при патрулировании территории лесов Минобороны в случае обнаружения возгорания осуществлять превентивные меры по нераспространению огня до прибытия основных сил

Напоминаем, «Оборонлес» Минобороны России снабжает все филиалы Учреждения армейскими мотовездеходами АМ-1. Вся техника будет использоваться при проведении работ по противопожарному патрулированию лесов на землях Минобороны.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации