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Правительство выделило 98 миллионов на решение проблем пассажиров "ВИМ-АВИА"

Распоряжение от 28 сентября 2017 года №2067-р. Росавиации выделены бюджетные ассигнования в размере 98 млн рублей из резервного фонда Правительства России на оплату авиационных горюче-смазочных материалов и оказанных услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полётов воздушных судов ООО «Авиакомпания "ВИМ-АВИА"».

К настоящему времени общая задолженность авиакомпании за выполненные работы, оказанные услуги по поставке авиационных горюче-смазочных материалов, по аэропортовому и наземному обеспечению полётов составляет порядка 1 300 млн рублей.

Из-за сформировавшейся задолженности за наземное обслуживание воздушных судов авиакомпании, техническое обслуживание, предоставление горюче-смазочных материалов, бортовое питание и аэронавигационное обслуживание зарубежные аэропорты отказываются обслуживать самолёты авиакомпании, что препятствует перевозке пассажиров.

Подписанным распоряжением Росавиации выделены бюджетные ассигнования в размере 98 млн рублей из резервного фонда Правительства России на предоставление субсидий в целях оплаты за поставку авиационных горюче-смазочных материалов, оказанные услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полётов воздушных судов ООО «Авиакомпания "ВИМ-АВИА"».

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Категория: Новости / Транспорт

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