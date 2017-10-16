Расписание движения поездов изменится в Краснодарском регионе СКЖД в октябре и ноябре

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На однопутном перегоне Бузинка – Выселки (направление Краснодар - Тихорецкая) с 18 по 22 октября, с 7 по 11 ноября и с 22 по 26 ноября будут проводиться работы по реконструкции верхнего строения пути. По этой причине произойдут изменения в графике движения пригородных поездов и поездов дальнего следования.

С вечера 18 октября по утро 22 октября, с вечера 7 ноября по утро 11 ноября и с вечера 22 ноября по утро 26 ноября отменяется курсирование пригородных поездов на маршрутах: Краснодар-1 – Тихорецкая – Краснодар-1, Краснодар-1 – Кореновск – Краснодар-1. 21 и 25 ноября отменяются электрички на маршруте Тихорецкая – Белоглинская – Тихорецкая. В эти же даты не существенно скорректируется расписание поездов на направлениях Краснодар-1 – Кавказская – Краснодар-1, Кавказская – Армавир - Кавказская, Туапсе – Белореченская - Туапсе, Кавказская – Тихорецкая – Кавказская.

Поезда дальнего следования пойдут в обход участка, где будут проводиться работы. Вместо направления Ростов – Тихорецкая – Краснодар, их пустят по направлениям Ростов – Тимашевская – Краснодар, Ростов – Тихорецкая – Армавир – Туапсе, Ростов – Тихорецкая – Кавказская – Краснодар.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из любой точки России бесплатный).

Источник: пресс-служба СКЖД