Дополнительные поезда дальнего следования назначены на СКЖД на ноябрьские праздники

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Для обеспечения перевозок пассажиров в период ноябрьских праздников Северо-Кавказский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» назначает дополнительные поезда дальнего следования.

Поезд № 213/214 сообщением Ростов – Кисловодск отправится из Ростова-на-Дону 3 ноября в 21:03, из Кисловодска - 6 ноября в 21:15.

Поезд № 683/684 сообщением Ростов – Адлер отправится из Ростова-на-Дону 3 ноября в 22:41 из Адлера - 6 ноября в 19:34.

В целом по стране в период ноябрьских праздников АО «ФПК» назначено порядка 90 дополнительных поездов дальнего следования, которыми планируется перевезти более 1 млн. пассажиров.

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Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из любой точки России бесплатный).

Источник: пресс-служба СКЖД