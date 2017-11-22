Жительница станицы Полтавская вошла в десятку лучших знатоков ПДД в конкурсе от Drom

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Автомобильный портал Drom.ru при поддержке Госавтоинспекций с 13 по 20 ноября 2017 года провел конкурс «Битва знатоков ПДД» на знание Правил Дорожного Движения. Конкурс проходил в мобильном приложении.

Всего за неделю свои знания проверили свыше 20 000 человек из 84 регионов. Участники должны были ответить на вопросы экзамена по вождению для водителей категории «B» за 20 минут. В десятку победителей вошли пользователи с наилучшими результатами: они ответили на все 20 вопросов правильно менее чем за 1 минуту. Примечательно, что разница в результатах некоторых участников, вошедших в десятку победителей, составила десятые доли секунды. Первое место заняла участница из города Мирный Республики Саха Якутия, она дала верные ответы за рекордные 33 секунды.

Десятое место по итогам «Битвы знатоков ПДД» заняла участница станицы Полтавская Краснодарского края с впечатляющим результатом — 45 секунд. В общем рейтинге Краснодарский край находится на 13 месте по количеству пользователей, сдавших экзамен. Все победители получат ценные призы и грамоты от портала Drom.ru.

Результаты конкурса показали, что лучше всего знают правила дорожного движения водители Приморского края, а автолюбителям Саратовской, Сахалинской и Магаданской областей следует освежить свои знания, так как они оказались на нижних строках рейтинга знатоков ПДД. Активнее всего в конкурсе участвовали жители Приморского края, Новосибирской и Кемеровской областей, а также Хабаровского края и Иркутской области.

Отметим, что лишь 20% участников конкурса полностью справились с задачей и ответили на все вопросы теста правильно. Средняя продолжительность прохождения экзамена составила 4 минуты, а лучшие результаты показали пользователи, не имеющие опыта вождения, а также те, чей водительский стаж составляет менее 2 лет. При этом водители, имеющие серьезный опыт вождения, показали средний результат. Это можно объяснить тем, что новички еще не успели забыть все нюансы ПДД. Большое количество водителей, не сдавших экзамен, имеют средний стаж вождения от 3 до 9 лет.

Источник: Drom.ru