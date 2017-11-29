Состояние ОСАГО близко к критическому

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По данным Российского союза страховщиков средняя премия (стоимость полиса ОСАГО) продолжает падение. За 10 месяцев текущего года ее размер снизился на 3% до 5 820 рублей. При этом средняя выплата продолжила рост, на 15%, и составила 77 050 рублей.

Для сравнения, средняя выплата в январе-октябре 2016 года составляла 66,774 тыс. рублей, средняя премия – 6,024 тыс. рублей.

В октябре текущего года средняя выплата выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 74,891 тыс. рублей, средняя премия сократилась на 4% - до 5,863 тыс. рублей.

«По данным ГИБДД количество ДТП сокращается, на октябрь 2017 года число аварий сократилось на 6%. Однако выплаты по возмещению ущерба продолжают расти. Это не значит, что люди стали хуже водить. Это говорит об усилении деятельности страховых мошенников, автоюристов, ведь если аварий становится меньше, а размер компенсаций за них растет, значит, они продолжают свои махинации», - комментирует Сергей Смирнов

Не вселяют оптимизма данные рейтинга убыточных регионов РСА. По итогам 9 месяцев 2017 года серьезно вырос уровень выплат с учетом нормы РВД – до 103% (по итогам 9 месяцев 2016 г. – 82%). Отношение судебных выплат к несудебным также увеличилось – 14,1% (за 9 месяцев 2016 г. – 13,8%). В 14 регионах средняя выплата превысила 100 тысяч рублей.

Значительно ухудшил свое положение в рейтинге по сравнению с 9 месяцами 2016 года Приморский край - регион переместился с последнего места (40 место) желтой зоны, ситуация в которой расценивается как пограничная, в красную зону (крайне неблагополучная зона) на 15 место. Кроме того, изменили свои позиции в рейтинге Липецкая область (переместилась с 13 на 6 место) и Оренбургская область (переместилась с 12 на 7 место).

«Несмотря на то, что правоохранительные органы усилили свою деятельность против страховых мошенников, их усилий явно недостаточно для изменения ситуации в лучшую сторону. Ситуация в ОСАГО близка к критической. Еще пара кварталов в текущем тренде, и ОСАГО станет самым дефицитным товаром в стране. Очевидно, что ситуацию необходимо менять радикально, путем перехода к новой системе тарификации, где аккуратные водители не платят за аварийных», - резюмирует Сергей Смирнов.