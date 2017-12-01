Дополнительные поезда дальнего следования будут назначены на полигоне СКЖД на новогодние праздники

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На период новогодних каникул Северо-Кавказским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания» будут назначены 18 дополнительных поездов дальнего следования, которые осуществят за время праздников 59 рейсов.

Основное направление назначения дополнительных рейсов – Москва. В столицу в новогодние праздничные дни можно будет добраться дополнительными поездами из Ростова-на-Дону, Адлера, Кисловодска, Минеральных вод, Новороссийска, Грозного, Владикавказа и Нальчика.

Также предусмотрены дополнительные рейсы поездов из Ростова-на-Дону в Адлер и Кисловодск; из Адлера во Владикавказ; из Новороссийска в Минеральные воды; из Владикавказа в Санкт-Петербург.

В целом по стране АО «ФПК» назначает на новогодние и рождественские каникулы свыше 500 дополнительных рейсов поездов дальнего следования. Из Москвы в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ижевск, Мурманск, Киров, Минеральные Воды, Адлер, Старый Оскол, Самару, Пензу, Уфу, Тамбов, Орск и Оренбург и другие города. Из северной столицы дополнительные рейсы назначены в Минеральные Воды, Казань, Воронеж, Брянск, Саратов, Ярославль, Волгоград, Архангельск, Курск, Орел, Иваново, Ижевск, Сосногорск, Великие Луки и Псков. Также назначен дополнительный международный поезд №70/69 сообщением Москва – Хельсинки.

Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Источник: Служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"