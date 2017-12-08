Въезд на Красную поляну на "летней" резине запрещен

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Госавтоинспекция Сочи напоминает гостям и жителям города, что в период с 29 декабря 2017 года по 8 января 2018 года при движении в поселок Красная поляна будут организованы фильтрационные посты ДПС ГИБДД. На которых будет проводиться проверка оборудования автомобилей зимней или всесезонной резиной, автомобили на летней резине движение к горнолыжным трассам продолжить не смогут. Волонтеры, работающие вместе с инспекторами ГИБДД, будут осуществлять информирование граждан о работе общественного транспорта города Сочи, работе служб такси, эвакуации и другой необходимой информации, посредством раздачи памяток «Уважаемый автолюбитель!».

Для своевременного, оперативного информирования жителей и гостей города Сочи на улично-дорожной сети города, на табло переменной информации будет организована трансляция информации о регулярно меняющейся обстановке на дорогах, в том числе степени наполняемости парковок, альтернативных путях движения транспорта, заторовых и аварийных ситуациях.

Госавтоинспекция города Сочи рекомендует жителям и гостям курорта отказаться от использования личного транспорта для поездок в направлении Красной Поляны, выбрав приоритетным общественный автобусный и железнодорожный транспорт, что позволит снизить нагрузку на дорожную сеть и минимизировать возникновение пробок.

Источник: Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи