Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве

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В дежурную часть УМВД России по городу Новороссийску обратилась местная жительница с сообщением о том, что стала жертвой мошенника. Заявительница пояснила, что через сеть Интернет познакомилась с мужчиной из соседней республики. Приехав к ней в гости, он сообщил, что собирается работать в такси, однако ему необходимо 30 тысяч рублей на ремонт автомобиля. Потерпевшая передала злоумышленнику необходимую сумму, после чего он скрылся и перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого преступника и автомобиль, на котором он передвигался. Объявленного в розыск злоумышленника полицейские задержали в соседней республике.

В настоящее время следственным отделом УМВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску