Запрет на ввоз прибалтийских шпрот частично снят

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Россельхознадзор частично снял запрет на ввоз шпрот из Прибалтики. В Россию вернется продукция SIA Karavela (Латвия) и DGM Shipping AS (Эстония). Запрет на ввоз рыбных консервов с 31 эстонского и 44 латвийских заводов был введён более двух лет назад. Россельхознадзор обнаружил в продукции фабрик повышенное содержание бензапирена. Кроме того, были претензии к качеству консервов в целом. Вектор внешней политики в части торговых запретов будет постепенно отменяться с двух сторон, рассказал в эфире радиоSputnik председатель правления Международной Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

«Ключевая тема запрета была не в области пищевой безопасности, потому что традиционно прибалтийские страны поставляют свою продукцию в страны ЕС, и нареканий нет. То, что запреты снимаются – хороший знак. Нет ничего хуже, чем когда страны запрещают торговать друг с другом. В этом случае разрушаются человеческие отношения, возникают ненужные конфликты, предприниматели ориентируются на поставки в другие страны, снижается кооперация и взаимная выгода для всех. Надеюсь, ситуация потихоньку успокаивается и крупнейшие поставщики из Латвии, Эстонии смогут конкурировать с Калининградом, который сейчас заполнил эту нишу, снабжать российского потребителя качественным товаром. Как только возникает запрет, сразу появляются те, кто не хочет, чтобы запрет отменили. Эстонцы и латвийцы предложат цены, которые могут быть привлекательны, и есть российские компании, которые не совсем рады этой ситуации. Так же непонятно, почему не отменяется многолетний запрет на ввоз молдавского вина, которое считается одним из лучших в Европе. Из-за ограничений, введенных в России, они полностью переформатировали технологии, проинвестировали в эту отрасль, продукция стала лучше. Это касается и ряда другой продукции, которая запрещалась скорее по политическим мотивам. Вектор внешней политики в части торговых запретов будет постепенно отменяться с двух сторон, люди начнут сближаться, как это было многие годы. Традиционно российский рынок был привлекателен для наших соседей, отбивать желание работать с Россией неправильно для такой большой страны. Расчеты аналитического центра при правительстве сильно расходятся с тем, что мы слышим с телеэкранов, что у нас все заколосилось. На самом деле вклад в инфляцию был, но не таким сильным, как некоторые прогнозировали. Наряду с падением рубля запрет поставок из стран Европейского союза плохо влиял на ситуацию с ценами в 2015 году. Шпроты здесь дело 17-е, это не товар повседневного спроса, но любое ограничение плохо влияет на рынок. Возможно, не сильно, найдутся компании по замещению, общая цена на продукцию вырастает, за это платит потребитель, который не может потратить деньги на что-то еще. Потребители начинают ограничивать свои расходы. Мы сейчас имеем высокий уровень обеспеченности собственными продуктами, но потребительский спрос сжимается, россияне вынуждены экономить на числе покупок, выбирать красные ценники, это долгосрочно не очень хорошо. Если рубль будет стабильным, небогатые страны, как Латвия, Эстония, будут стараться дать максимально низкую цену, они заинтересованы, чтобы торговать и вернуться на российский рынок. Цена не будет выше российской, но и доля не будет, как до кризиса: многие уже привыкли, перестали искать информацию по производителям. О ценах лучше всего будет говорить к февралю, сейчас спрос высокий, цены подрастут. Запреты снимаются в условиях, когда попасть на полки до Нового года продукция не сможет. О конкуренции можно будет говорить в середине следующего года, когда поставки будут приурочены к очередному спросу на данную, не самую полезную продукцию. Мне бы хотелось видеть более значимые шаги по всем продовольственным товаром. Важно, чтобы страны торговали. Это делает привлекательной нашу страну для фермеров, рыболовов, работников заводов. Не нужно терять исторические связи по сиюминутным интересам. Россия должна вернуться к открытому рынку с ближайшими соседями», – считает эксперт.