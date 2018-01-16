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Погрузка на Северо-Кавказской магистрали выросла почти на 14% в 2017 году

По оперативной информации, объем погрузки на Северо-Кавказской железной дороге в 2017 году составил 71,3 млн тонн, что на 13,8% выше показателя 2016 года.

В 2017 году погружено 20,6 млн тонн нефти и нефтепродуктов (+18%), каменного угля – 11,5 млн тонн (+59,2%), зерна – 6,7 млн тонн (+18,1%) и черных металлов – 2,2 млн тонн (+124,9%).

Грузооборот по итогам 2017 года, по оперативным данным, составил на СКЖД 108,8 млрд тонно-км.

В декабре 2017 года объем погрузки на Северо-Кавказской магистрали составил 6 млн тонн, что на 18,4% выше показателя аналогичного периода 2016 года.

В декабре 2017 года погружено 1,7 млн тонн нефти и нефтепродуктов (+3,4%), каменного угля – 1,2 млн тонн (+108,4%), черных металлов – 411,2 тыс. тонн (+372,8%).

Источник: пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Транспорт

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