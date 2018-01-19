В 2017 году сотрудниками ГИБДД на недобросовестных водителей наложено свыше 2,5 миллиардов штрафов

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В бюджет края уже поступило почти 2 миллиарда. Остальные постановления находятся на стадии исполнения.

Об итогах работы сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения за 2017 год в рамках заседания коллегии ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказал начальник кубанского главка генерал-лейтенант полиции В.Н. Виневский. Он отметил, что в текущем году Госавтоинспекцией края вынесено около 3,5 млн. постановлений по делам об административных правонарушениях. Из них 2,5 млн. с применением технических средств, работающих в автоматическом режиме. Более 21 тысячи водителей привлечены к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в отношении более чем 1200 нетрезвых водителей возбуждены уголовные дела.

В 2017 году к административной ответственности привлечено почти 4 тысяч должностных и 800 юридических лиц. Выдано 390 предписаний. Усилен контроль за техническим состоянием автотранспорта. За несоответствие техническим требованиям аннулирована регистрация 19 транспортных средств. Запрещена эксплуатация и на специализированные стоянки помещено 483 автобуса.

Личным составом Госавтоинспекции края раскрыто более 2 тысяч преступлений, по выявленным сотрудниками ГИБДД фактам неза­конной транспортировки наркотиков возбуждено 428 уголовных дел, по фактам незаконной транспортировки оружия и боеприпасов - 22 уголовных дела, задержано 118 лиц, находящихся в розыске и около 300 лиц, нарушивших миграционное законодательство Российской федерации.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю