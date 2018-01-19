Крёстными мамами трёх суперсовременных буксиров стали чемпионки по гандболу

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В Новороссийске на причале №39 в торжественной церемонии, посвящённой обряду Крещения, приняли участие глава города Новороссийска Игорь Дяченко, председатель Городской Думы Александр Шаталов и генеральный директор ООО СК «Дело» Олег Нечаев. Обряд Крещения провёл епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност.

- Благодарю вас за приглашение принять участие в Крещении буксиров, - поблагодарил И. Дяченко. - Для меня это торжественно и приятно.

Уделяя особое внимание вопросам модернизации собственного вспомогательного флота судов, ООО СК «Дело» поставило высокую планку и для всех остальных предприятий порта. Это приобретение позволит не волноваться за безопасность моряков, которые будут работать на новых буксирах «Деловой-1», «Деловой-2» и «Деловой-3».

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска