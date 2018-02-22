1 июня по 17 июля 2018 года на территорию города Сочи ограничен въезд

/Транспорт/

Госавтоинспекция города Сочи информирует, что в соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» в периодс 1 июня по 17 июля 2018 года на территорию города Сочи запрещен въезд автобусов, за исключением:

а) автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, проходящим в границах названных городов;

б) автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечивающей передачу в автономную некоммерческую организацию «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» информации о местонахождении, направлении и скорости движения таких автобусов, формируемой на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС или сигналов этой системы совместно с иными глобальными спутниковыми навигационными системами, при условии, что владельцы таких автобусов направили в названную автономную некоммерческую организацию уведомления о планируемом въезде автобусов на территорию названных городов;

в) автобусов, в отношении которых уполномоченным территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации в порядке, определенном межведомственным оперативным штабом, принято решение о разрешении въезда на территорию названных городов.

Источник: Oтделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи