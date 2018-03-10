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Авиакомпания «РусЛайн» возобновляет полеты из Краснодара в турецкий Самсун
С 3 апреля 2018 года авиакомпания «РусЛайн» возобновляет полеты из Краснодара в турецкий город Самсун. Рейсы в аэропорт Карсамба и обратно будут осуществляться на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 два раза в неделю – по вторникам и субботам. Время в пути в одну сторону составит чуть менее 1 часа.
Продажи открыты.
Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.
Справочная информация по телефону 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный)
Источник: Авиакомпания «РусЛайн»