Авиакомпания «РусЛайн» возобновляет полеты из Краснодара в турецкий Самсун

/Транспорт/

С 3 апреля 2018 года авиакомпания «РусЛайн» возобновляет полеты из Краснодара в турецкий город Самсун. Рейсы в аэропорт Карсамба и обратно будут осуществляться на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 два раза в неделю – по вторникам и субботам. Время в пути в одну сторону составит чуть менее 1 часа.

Продажи открыты.

Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.

Справочная информация по телефону 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный)

Источник: Авиакомпания «РусЛайн»