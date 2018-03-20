Новый порт удивил студентов

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Студенты Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова приняли участие в мастер классе, ориентированном на изучение практических аспектов управления социальным развитием персонала. Преподаватели и студенты кафедры «Экономическая теория, экономика и менеджмент» посетили судоремонтную верфь ALEKSINO PORT MARINA SHIPYARD, возглавляемую генеральным директором Дядюрой Вадимом Анатольевичем, который выступил в качестве эксперта мастер-класса.

В начале встречи Дядюра В.А. показал тематический фильм, повествующий об основных аспектах деятельности компании. Студенты узнали, что судоремонтная верфь «Алексино порт Марина» – это инфраструктурное предприятие в Азово-Черноморском бассейне по предоставлению комплексных услуг судоремонта, работающее по системе субконтрактинга. Проводит докование, корпусный ремонт, ремонт гребных валов и винтов, обслуживание якорных и швартовых устройств, коммерческих и частных судов, яхт и катеров водоизмещением до 160 тонн.

Девиз компании - «Место, где встречаются люди и корабли!» - явно говорит о внимании, с которым относится руководство не только к производственным задачам, но и к людям. Вадим Анатольевич утверждает, что популярное в настоящее время общение в социальных сетях не способствует истинному налаживанию отношений, поскольку важен прямой контакт. Чтобы люди в реальности могли общаться и решать поставленные задачи, строить и развивать взаимоотношения. Все услышанное свидетельствует, что социальным вопросам на верфи отводится особое место.

Затем, чтобы студенты немного освоились, Вадим Анатольевич провел небольшую викторину-разминку на тему знаменательных событий и дат в истории города и страны. В ходе игры победителем стал Мособов Никита, которому были вручены фирменные призы от компании.

После этого Вадим Анатольевич предложил пройти на экскурсию по верфи, предварительно рекомендовав студентам задать интересующие вопросы. Ребята с радостью воспользовались моментом и расспросили руководителя об особенностях производственного процесса, о месте кадровой составляющей в его реализации. В частности, выяснили, что проблему дефицита молодых кадров в судоремонтной отрасли на верфи решают с помощью субконтрактинга. Но если на предприятие приходят молодые специалисты, то они обязательно закрепляются за опытными специалистами (наставниками).

В ходе экскурсии студентов пригласили осмотреть производственные бытовки. Вниманию ребят представили современные помещения, с хорошим ремонтом, оборудованные для удобства рабочих всем необходимым. В частности, специально выделено помещение для сушки одежды. А просторное обеденное помещение прекрасно подходит не только для приема пищи, но и ее приготовления, все заботливо продумано до мелочей. Везде чувствуется внимательное отношение к персоналу.

Рабочие кадры, приезжающие для выполнения производственных заданий по системе субконтрактинга имеют возможность размещаться в специально созданном хостеле Alecsino crew house.

Помещения хостела выполнены в морском стиле, на двух этажах здания размещаются каюты, прачечные, душевые и гладильные комнаты, а также просторная кают-компания. Уютная атмосфера располагает к отдыху и восстановлению сил после серьезных производственных нагрузок.

Источник: пресс-служба университета