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15 новых локомотивов
В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на СКЖД поступило 15 тепловозов.
Новые тепловозы серии 2ТЭ25КМ направлены в локомотивное эксплуатационное депо Краснодар.
Кроме того, в течение года в распоряжение депо Лихая Северо-Кавказской дирекции тяги поступят 4 тепловоза серии ТЭТ14. Еще 4 тепловоза серии ТЭП70БС приобретут для депо Краснодар.
Напомним, что в 2017 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по обновлению тягового подвижного состава на Северо-Кавказскую магистраль поступило 17 тепловозов.
Планомерное обновление парка позволяет постепенно выводить из эксплуатации устаревшие локомотивы.
Источник: пресс-служба СКЖД