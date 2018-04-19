15 новых локомотивов

/Транспорт/

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на СКЖД поступило 15 тепловозов.

Новые тепловозы серии 2ТЭ25КМ направлены в локомотивное эксплуатационное депо Краснодар.

Кроме того, в течение года в распоряжение депо Лихая Северо-Кавказской дирекции тяги поступят 4 тепловоза серии ТЭТ14. Еще 4 тепловоза серии ТЭП70БС приобретут для депо Краснодар.

Напомним, что в 2017 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по обновлению тягового подвижного состава на Северо-Кавказскую магистраль поступило 17 тепловозов.

Планомерное обновление парка позволяет постепенно выводить из эксплуатации устаревшие локомотивы.

Источник: пресс-служба СКЖД