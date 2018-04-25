Локальные очистные сооружения обеспечат экологически безопасную эксплуатацию Крымского моста

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Строители Крымского моста сооружают комплексы, которые обеспечат очистку ливневых вод с дорожного полотна и железной дороги. Многоуровневая глубокая очистка и обеззараживание стоков гарантируют максимальную степень защиты акватории Керченского пролива во время строительства и при эксплуатации моста в Крым.

«При разработке системы очистки проектировщики учли все требования, гарантирующие максимальную безопасность окружающей среды и отвечающие строительным правилам и нормам природоохранного законодательства. Локальные очистные сооружения (ЛОС) Крымского моста – сертифицированное оборудование, которое выдерживает сейсмическую нагрузку в 10 баллов и обеспечивает очистку поверхностных стоков до уровня водоема рыбохозяйственного назначения», - сообщила эколог ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова.

Очистку ливневых вод после ввода моста в эксплуатацию обеспечат 20 ЛОСов под автодорогу и 18 ЛОСов под железную дорогу.

На автодорожной части ливневые стоки будут уходить в закрытую сеть дождевой канализации через водоотводные воронки, расположенные с шагом около 50 метров вдоль дорожного полотна. Далее сток пойдет по подвесным лоткам, закрепленным под мостовыми пролетами (строителям еще предстоит смонтировать более 34 км таких водоотводных лотков), в соответствующие ЛОСы. В них сток пройдет несколько последовательных стадий очистки, затем уже очищенная вода будет обеззаражена с помощью ультрафиолетового излучения.

Два ЛОСа размещаются непосредственно в морской акватории. Впервые в отечественной практике такие очистные сооружения создаются на отдельно стоящих опорах: на участке между островом и фарватером и на участке между фарватером и керченским берегом в непосредственной близости от автодорожного моста. Морские ЛОСы – накопительного типа с резервуаром-аккумулятором объемом 300 кубометров, выполненным из монолитного бетона.

После глубокой очистки и обеззараживания вода из ЛОСов выходит через глубоководные рассеивающие водовыпуски через стеклопластиковые трубопроводы, защищенные в морских ЛОСах от волновых и ледовых воздействий обоймой из стальной трубы, заполненной монолитным бетоном. Обмерзание в зимний период исключено установкой систем электрообогрева и теплоизоляции.

Расчетный объем стока, отводимый ливневой канализацией, - 150 тысяч литров в час, максимальная мощность – более 160 тысяч литров в час.

Разработанная система очистки согласована экспертами государственной экологической экспертизы и специалистами Федерального агентства по рыболовству. «Экспертиза Роспотребнадзора подтвердила возможность спроектированной системы очистных сооружений Крымского моста очистить и обеззаразить поверхностный сток не только до уровня рыбохозяйственных водоемов, но даже до уровня водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения», - отметила Фурсова.

Защита окружающей среды – один из приоритетов Крымского моста не только в период будущей эксплуатации, но и во время строительства. Безопасность проведения строительно-монтажных работ в зоне акватории Керченского пролива обеспечивают временные локальные очистные сооружения. Таких ЛОСов на стройплощадке 31 (7 накопительные, остальные – проточного типа). Сооружения очищают поверхностные стоки с временных объектов инфраструктуры стройки: проездов, технологических и складских площадок, пунктов размещения мостоотрядов, городков строителей. Лабораторный контроль качества очищенного поверхностного стока, проводимый в рамках ежеквартального экологического мониторинга, подтверждает эффективность выбранных проектных решений.

Источник: Крымский мост