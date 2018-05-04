Месячник «Внимание – дети!» пройдет на Северо-Кавказской магистрали с 1 мая по 1 июня

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Профилактические мероприятия в рамках профилактического месячника пройдут на Северо-Кавказской магистрали с 1 мая по 1 июня.

Основная цель мероприятий, в которых будут задействованы все подразделения ОАО «РЖД», осуществляющие свою деятельность на полигоне Северо-Кавказской железной дороги, – это профилактика и предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Актуальность запланированному комплексу профилактических мер придает приближение летних каникул. Чтобы предотвратить и снизить количество несчастных случаев с несовершеннолетними, на Северо-Кавказской железной дороге предусмотрены специальные мероприятия в рамках акции «Внимание –дети!».

Усиленную информационно-разъяснительную работу железнодорожники развернут во всех регионах дороги. Профилактические мероприятия пройдут в учреждениях школьного и дошкольного образования. Особое внимание будет уделено тем учреждениям, учащиеся которых уже были травмированы на объектах железнодорожной инфраструктуры. В ходе месячника будут использоваться интерактивные формы, видеоролики, буклеты.

Так, профилактические мероприятия предусматривают проведение в учебных заведениях открытых уроков по безопасности, во время которых учащимся расскажут, как правильно и безопасно вести себя при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры. Также пройдут совместные с сотрудниками полиции рейды в местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Северо-Кавказская железная дорога призывает региональные департаменты образования, образовательные учреждения поддержать профилактические мероприятия в рамках акции «Внимание-дети!» и усилить разъяснительную работу о необходимости соблюдения правил безопасного поведения детей при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Источник: пресс-служба СКЖД