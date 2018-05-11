В Новороссийске снова перенесли остановку "Смена"

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Управление транспорта и связи информирует о переносе остановки троллейбуса на остановочном пункте «к/т «Смена» за пересечение ул. Советов с ул. Рубина, на прежнее место.

Также, напоминаем водителям транспортных средств, осуществляющих парковку в кармане остановочного пункта «к/т «Смена», что согласно п. 12.4 Правил дорожного движения, остановка транспортных средств запрещена ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, обозначенных разметкой 1.17, а при ее отсутствии - от указателя места остановки маршрутных транспортных, обозначенного дорожным знаком 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».