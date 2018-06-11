«Ласточка» домчит пассажиров из Ростова в Новороссийск за 5 часов

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6 июля в первый рейс отправится новый поезд в рамках программы «Дневной экспресс».

Он прошел по новому маршруту Ростов-Главный – Новороссийск через станцию Протока, что позволяет сократить время в пути, сообщает пресс-служба СКЖД.

Последующее движение состава будет проходить в рамках программы «дневной экспресс». Со станции Ростов-Главный каждый день поезд будет отправляться в 06.38, а прибывать в Новороссийск в 11.25. Время в пути составит 4 часа 47 минут.

В обратный путь из Новороссийска «Ласточка» отходит в 16.55 и в конечном пункте назначения будет уже в 21.49. Время в пути составит 4 часа 54 минуты.

Поезд по пути следования совершает 7 остановок: «Батайск», «Староминская-Тимашевская», «Каневская», «Тимашевская-1», «Протока», «Крымская» и «Тоннельная».