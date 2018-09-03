Противоракетный рубеж обеспечили расчеты ПВО российской военной базы в Абхазии совместно с кораблями Черноморского флота

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Подразделения российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, отработали в единой схеме противоракетного рубежа совместно с кораблями и авиацией Черноморского флота вдоль восточного берега Чёрного моря.

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «С-300» и «Оса-АКМ» выполнили учебно-боевые задачи в составе единого разведывательно-ударного контура флотского объединения ЮВО.

Боевые расчеты ЗРК обнаружили и уничтожили условные крылатые ракеты морской зоне абхазского побережья Чёрного моря. В качестве условных целей выступили бомбардировщики Су-24 М.

Кроме того, разведку целей и контроль их поражения обеспечили расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) из состава российской военной базы ЮВО.

При влете самолета в зону ответственности соединения ЮВО силы и средства ПВО военной базы были приведены в повышенную боевую готовность. С применением радиолокационных станций, способных фиксировать воздушные объекты на высотах до 20 километров и удалении до 300 километров, боевые расчеты засекли скоростную воздушную цель. После определения характеристик и принадлежности цели боевые расчеты ПВО выполнили ее условное уничтожение с применением зенитных ракетных комплексов «С-300» и «Оса-АКМ».

В тренировке по борьбе с крылатыми ракетами было задействовано 2 корабля ЧФ, а также два звена морской авиации.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа