В Чехии арестовали россиян за взлом системы выдачи ВНЖ

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В Чехии арестованы восемь граждан России и Вьетнама за незаконное вмешательство в систему выдачи видов на жительство, которое нарушило деятельность Министерства иностранных дел страны.

В прокуратуре Праги сообщили, что их задержали 18 сентября и в тот же день предъявили обвинения в неправомерном доступе к информации и в создании преступной группы. Четырех из них также обвинили в отмывании денег.

Операцию провели Главная прокуратура Чехии, Центр борьбы с организованной преступностью и Служба безопасности и информации.

Сообщается, что арестованные вмешивались в систему выдачи видов на жительство, манипулируя ею за деньги. Это принесло обвиняемым сотни миллионов крон (несколько миллионов долларов).

Выдачей видов на жительство в Чехии занимается Министерство иностранных дел.

Сколько среди арестованных россиян, а сколько вьетнамцев, не сообщается. Чешским спецслужбам помогало в расследовании вьетнамское Министерство общественной безопасности. Об участии российских органов в расследовании ничего не говорится.

Источник: www.currenttime.tv