Мотострелки демонстрируют сирийский боевой опыт коллегам из Абхазии

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Военнослужащие разнородовых подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии, в рамках розыгрыша активной фазы двустороннего батальонного тактического учения , применили «сирийский вал». Метод тактических действий был продемонстрирован приглашенным военнослужащим минобороны Абхазии.

В ходе учения на горно-лесистом полигоне «Цабал» мотострелки отработали задачи общевойскового боя в обороне и наступлении во взаимодействии с подразделениями артиллерии соединения и авиации 4-армии ВВС и ПВО.

Авиация обеспечила прикрытие подразделений от вероятных ударов условного противника, а также ведение воздушной разведки и нанесение ракетно-бомбовых ударов по критически-важным объектам в ходе учебного боя.

Координировали действия летчиков передовые авиационные наводчики, входящие в состав полевых командных пунктов подразделений в единой системе разведывательно-огневого контура.

Наведение авиационных ударов на цели выполнялось с использованием комплексов разведки, управления и связи КРУС «Стрелец-ВР».

Всего в учениях приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано более 600 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа