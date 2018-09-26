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«Сирийский вал» применили подразделения армейского корпуса на учениях в Крыму

На полигоне «Ангарский» в Крыму подразделения береговой обороны армейского корпуса Южного военного округа в рамках двусторонних ротных тактических учений применили тактику «Сирийского вала».

На первом этапе соединение береговой обороны было поднято по учебной тревоге. На учении личный состав отработал вопросы ведения общевойскового боя в обороне и наступлении, во взаимодействии с подразделениями артиллерии и авиации.

Авиация обеспечила прикрытие подразделений от вероятных ударов условного противника, а также ведение воздушной разведки и нанесение ракетно-бомбовых ударов по критически-важным объектам в ходе учебного боя.

Координировали действия летчиков передовые авиационные наводчики, входящие в состав полевых командных пунктов общевойсковых подразделений, действующих в единой системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров.

Наведение авиационных ударов на цель выполнялось с использованием комплексов разведки, управления и связи КРУС «Стрелец-ВР».

Всего в ходе двусторонних РТУ участие приняло более 600 военнослужащих, а так же около 150 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, самолеты Су-25СМ3 и ударные вертолеты Ми-28Н.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / В России

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